Полиция попросила арестовать водителя грузовика, врезавшегося в колонну военных автобусов

«Следователь сегодня выйдет в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя самосвала, задержанного за нарушение правил дорожного движения, повлекшего гибель двух и более лиц», — передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

В понедельник днем на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово грузовик врезался в четыре военных автобуса. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, экспертиза показала, что он не был пьян.

По словам мужчины, который сидел за рулем грузовика, он отвлекся, потому что протирал боковое зеркало от налипшей грязи, а когда заметил автобусы и людей, уже не успел среагировать.