Уголовное дело возбудили после ДТП с военными автобусами в Подмосковье

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля и военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области, в результате которого погибли четверо военнослужащих, еще ряд получили различные травмы (ч. 3 ст. 350 УК РФ)», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Кроме того, уголовное дело возбудили в УМВД России по городскому округу Красногорск. Его завели в отношении мужчины 1994 года рождения, который находился за рулем врезавшегося в колонну автобусов грузовика по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что мужчине провели медицинское освидетельствование — оно подтвердило, что он не был пьян.

Грузовик врезался в четыре припаркованных военных автобуса около 15:25 на 28-м километре трассы М-9 «Балтия». Водитель рассказал, что отвлекся, потому что протирал боковое зеркало от налипшей грязи, а когда заметил автобусы и людей, уже не успел среагировать.