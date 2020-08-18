Производство российской вакцины от COVID-19 показали на видео

Минздрав РФ опубликовал первые кадры с производства российской вакцины от коронавируса. Ее разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

На видео несколько человек в противочумных костюмах. Они следят за тем, как идет процесс производства вакцины. В кадре появляется автоматическая линия, которая, судя по всему, расфасовывает готовые препараты.

Выпуском вакцины также занимается завод «Биннофарм» в Зеленограде. «360» ранее показывал видео подготовки работников предприятия к началу производства.

О том, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат от коронавируса, 11 августа объявил президент Владимир Путин. Вакцина получала название «Спутник V».

Прошли два этапа клинических испытаний «Спутника V». Третий должен начаться в ближайшее время. Кроме того, новосибирский центр «Вектор» находится на втором этапе исследований. Ранее «360» писал, зачем миру нужны несколько препаратов от коронавирусной инфекции.

Накануне, 17 августа, вакцину от COVID-19 зарегистрировали в Китае.