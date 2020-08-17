Китай зарегистрировал вакцину от коронавируса

Новый препарат получил название Ad5-nCoV. Он использует ослабленный вирус простуды для введения генетического материала коронавируса в организм человека. Это делается для того, чтобы организм начал вырабатывать антитела, способные распознать белок возбудителя и начать с ним борьбу.

В медицинском журнале Lancet создатели препарата опубликовали результаты второй фазы клинических испытаний. Они доказали, что вакцина безопасна и способна сформировать иммунитет. Сейчас готовится третья фаза испытаний с большим количеством участников. Финальный этап исследований проведут за границей.

В ходе третьих испытаний исследователи намерены выяснить, как долго действует иммунитет, а также какая дозировка вакцины оптимальна. Кроме того, существует опасность, что вирус простуды, выступающий вектором, может не подействовать на тех, кто уже переболел этим заболеванием. Таким образом, антитела могут уничтожить носителя до того, как он доставит генетический материал коронавируса в организм человека.

Вторая фаза испытаний также показала, что у пожилых людей иммунный ответ оказался намного ниже, чем у молодых участников. Не исключено, что дозу вакцины для них потребуется увеличить. Но это вызывает риск повышенной иммунной реакции организма. Все эти вопросы создатели вакцины планируют решить в ходе дальнейших исследований.

Заявку на получение патента авторы исследования подали еще 18 марта. Документ на регистрацию они получили 11 августа.

Первую вакцину от коронавирусной инфекции первой в мире зарегистрировала Россия. Препарат разработали в Центре имени Гамалеи и провели два этапа испытаний. Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что за основу для создания нового препарата взяли разработки вакцины от Эболы. Он подчеркнул, что эффективность нового препарата у него сомнений не вызывает.

В Росздравнадзоре уточнили, что в первых двух этапах испытаний вакцину проверили на нескольких сотнях добровольцев. Никаких нежелательных реакций организма не было. В ведомстве также уточнили, что на третьем этапе испытаний препарат проверят на нескольких тысячах волонтеров. При этом речь в данном случае идет о допуске препарата на рынок под жестким контролем.