Первые ампулы готовы. Как выглядит производство вакцины от коронавируса в Зеленограде

Производство вакцины от коронавируса начнется в ближайшие две недели. Для этого все уже готово на заводе «Биннофарм» в Зеленограде. «360» показывает, как это будет.

На кадрах — упаковочная автоматическая линия. Машина распределяет ампулы в блистеры.

А вот так будут выглядеть ампулы с вакциной центра имени Гамалеи. Их объем — 0,5 миллилитра. Препарат получил название «Гам-КОВИД-Вак». Ампулы нужно хранить при температуре не ниже 18 градусов и в защищенном от света месте.

Источник фото: телеканал «360»

«Нам пришлось модернизировать некоторые производственные участки. В настоящее время производственная мощность составляет полтора миллиона доз в год, это порядка 120 тысяч доз в месяц. Мы планируем в ближайшей перспективе ее увеличить, чтобы обеспечить нужные объемы производства», — сообщил «360» директор производственной площадки «Биннофарм» Алексей Лысенко.

Источник фото: телеканал «360»

Завод в Зеленограде будет производить вакцину только для России. Также производство зарегистрированной российской вакцины от коронавируса будет вестись в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

О том, что Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, стало известно 11 августа. Об этом объявил президент России Владимир Путин. В других странах к этой новости отнеслись неоднозначно. ВОЗ заявила, что будет сама тестировать российский препарат.

До этого Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) обратилась в Минздрав РФ с просьбой отсрочить регистрацию. Однако оказалось, что у входящих в нее зарубежных компаний есть для этого субъективные причины — некоторые из них сами занимаются разработкой вакцины от коронавируса.