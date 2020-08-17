Разработка второй российской вакцины от коронавируса вышла на финишную прямую. Зачем нужен еще один препарат от COVID-19

Центр «Вектор» приступил ко второму этапу испытаний вакцины от коронавируса. При этом первый препарат от COVID-19 в России уже зарегистрировали. Это разработка Центра имени Гамалеи «Спутник V». Несмотря на это во многих странах ведется разработка новых вакцин, которые должны защитить людей от заражения.

Российские разработки

О втором этапе испытаний вакцины от коронавируса от «Вектора» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что все добровольцы чувствуют себя хорошо.

«Те, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций», — заявила она и уточнила, что у волонтеров нет повышенной температуры и никаких покраснений на месте укола. Сравнивать препарат «Вектора» с вакциной Центра имени Гамалеи она не стала. Попова отметила, что у любой страны должно быть несколько разных вакцин.

«Вектор» начал клинические испытания вакцины 27 июля. В них принимают участие добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, в и числе сотрудники самого научного центра.

Вакцина «Спутник V» Центра имени Гамалеи прошла регистрацию после второго этапа успешных клинических испытаний. Первыми ее тестировали сами создатели, а после подключились военные. Добровольцев после прививки наблюдали в больнице на протяжении полутора месяцев.

Как отметил директор центра Александр Гинцбург, третий этап испытаний охватит большее число добровольцев. Но наблюдать за ними будут амбулаторно. Посещать больницу они будут только для сдачи анализов.

Как работает вакцина?

Вакцины центра Гамалеи и «Вектора» различаются в подходах к созданию препарата. Об этом «360» рассказал руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Центр Гамалеи разработал векторную вакцину. В ее основе аденовирусы, только вместо заражения они доставляют в организм S-белок коронавируса, чтобы вызвать реакцию и формирование иммунного ответа. Вот этот носитель белка и называется вектором. Прививку ставят в два этапа.

«Первый вектор, так называемый бронирующий. Он будет действовать для развития иммунитета. Вторая вакцина с другим вектором, но с тем же S-белком усилит формирование иммунного ответа», — пояснил эксперт.

В случае с вакциной от «Вектора» никаких составляющих коронавируса нет. Препарат состоит из белков-пептидов и адъювантов — веществ, которые вызывают воспаление для иммунной реакции организма.

Это делается, чтобы привлечь внимание иммунной системы, чтобы она поняла, что вот тут есть локальное воспаление, к которому нужно развить иммунный ответ Павел Волчков. Руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ.

Белки-пептиды разрабатывают разными способами. Первый вариант — синтез. Но после этого полученный белок требуется очистить. Второй путь — выращивание. Для этого можно использовать бактериальную среду или клетки любого живого существа, в том числе человека.

Как именно получают пептиды и какие адъюванты использует «Вектор» неизвестно. Центр пока не раскрыл подробностей работы над своим препаратом.

Для создания любой вакцины нужно пройти несколько стадий. Прежде всего доклинические испытания на животных, на которых проверяют эффективность препарата и его побочные эффекты. Для проверки подействовала вакцина или нет изучают сыворотку крови на антитела. Организм вырабатывает их в качестве реакции на вакцину.

Клинические испытания проводят в три этапа, каждый раз увеличивая количество участников. Там также проверяют кровь, а после изучают побочные эффекты. Но нужно учитывать, что воспаление после вакцины есть всегда.

Локальное воспаление — это нормальная реакция на вакцину, потому что это компонент развития иммунитета. Вакцины совсем без воспаления быть не может Павел Волчков Руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ.

Павел Волчков напомнил, что Россия первой зарегистрировала вакцину от коронавируса и тут же попала под критику западных стран, которые заявили, что нет результатов длительного испытания.

«Но у американской вакцины их тоже не будет. Чтобы они появились нужно как минимум год понаблюдать. Но кому нужна вакцина через год?» — заявил эксперт. При этом он подчеркнул, что наблюдение за волонтерами продолжится еще несколько месяцев, чтобы понять, есть ли у них какие-то побочные эффекты или нет.

Гонка за вакциной

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с «360» заявил, что вакцину от коронавиурса сейчас делают все, кто умеет. Когда ВОЗ объявила о пандемии, то встал вопрос о срочной разработке препарата.

«Есть масса научных коллективов, которые занимались этой проблемой — современно генно-инженерной вакциной. Векторной, ДНК-, РНК-вакциной, белковой и так далее. Все, кто умеет это делать, или почти все, включились в эту гонку», — отметил собеседник «360».

В мире было предложено около 136−140 вариантов, как сделать эту вакцину. В процессе кто-то отсеивался, кто-то наоборот прорывался вперед. Последние и будут дорабатывать свои препараты.

Если будет одна вакцина, представляете, какой монополизм? Те, кто произвел эту вакцину могут сказать: «Вакцина наша, конечно, мы ее вам дадим, но ее надо произвести». Как произвести для всего мира? Никаких производственных мощностей не хватит Анатолий Альтштейн вирусолог, доктор наук, профессор НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи.

Одни исследователи могут раскритиковать других из-за метода. Им он покажется плохим. Тогда они предложат свой вариант.

По его словам, сейчас государства будут разрабатывать свои вакцины. Потом начнут сотрудничать друг с другом. Так, одна страна предоставит другой возможность технологии производства своих препаратов. В итоге у мира будет разнообразие вакцин от нового возбудителя.