Производители предупредили о значительном подорожании детских игрушек

Российские производители детских игрушек планируют обратиться к Минпромторгу с предложением о субсидировании изготовителей сырья для своей продукции. Они считают, что стоимость пластика, дерева, бумаги, картона, металла и ткани необходимо зафиксировать.

Производители хотели бы в перспективе, чтобы государство компенсировало компаниям разницу между рыночной и замороженной стоимостью. Об этом сообщила «Известиям» глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Она отметила, что с начала 2021 года отрасль столкнулась с ростом цен на сырье и логистику. За прошлый год ДСП подорожала на 43%, трикотаж — на 21%, полипропилен — на 25%.

«К настоящему времени стоимость материалов для изготовления игрушек подскочила на 30–70% в зависимости от их вида», — сказала Цицулина.

На ценах в магазинах это еще не сказалось, потому что розница продает товары, изготовленные и закупленные в прошлом году. Новые игрушки на полках магазинах появятся ближе к осени. Они будут значительно дороже, чем те, что продаются сейчас.

Эксперт отметила, что меры господдержки помогут стабилизировать ситуацию в России.