Производители предупредили о подорожании мебели

В России может подорожать мебель из-за роста цен на комплектующие и невысокого спроса. Вся фурнитура импортная, а из-за падения доходов россиян во время пандемии многие не спешат обновлять интерьер.

Цены вырастут на все виды мебели, сообщили «Парламентской газете» в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

В прошлом году из-за простоя предприятий, выпускающих древесно-стружечные плиты (ДСП) и плиты из мелкодисперсной фракции (МДФ), цены на эти материалы росли. Минпромторгу пришлось внести фанеру и распиленные лесоматериалы в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров, экспорт которых при необходимости можно временно ограничить или запретить. Однако покупатели роста цен в 2020 году не заметили.

«Подорожал, скорее, дорогой мебельный сегмент, в экономклассе цены изменились не сильно. В данном случае спрос диктовал предложение и производители получили доход за счет выросших к концу 2020 года продаж — сказался отложенный спрос. Сейчас он исчерпан», — рассказал гендиректор ассоциации Тимур Иртуганов.

Заинтересованность в мебели вновь начала расти после отмены авиасообщения с Турцией. Тимур Иртуганов считает, что многие люди, отказавшись от поездки в Турцию, решают обновить интерьер в квартире. Однако и этот процесс не бесконечен, заявил эксперт.

«Дальнейшего роста покупательной способности не ожидается. Значит, цены на мебель будут расти. Надеюсь, незначительно», — отметил он.

Еще одной причиной роста цен на мебель могут стать комплектующие, потому что 95% мебельной фурнитуры в Россию завозится из-за рубежа.