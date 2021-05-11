Резкий рост цен на промышленное электричество предрекли в России

Оптовые цены на электроэнергию для промышленности вырастут в России в ближайшие два года. О резком скачке стоимости промышленного электричества предупредил регулятор энергоотрасли «Совет рынка».

Специалисты обновили прогноз по запросу Федеральной антимонопольной службы. Повышение ждет одноставочную оптовую цену для промышленных потребителей. В нее входят плата за мощность и цены на электроэнергию. Но она не включает сетевые тарифы и сбытовую маржу, сообщила газета «Коммерсант».

По прогнозу «Совета рынка», в европейской части страны и на Урале в 2021 и 2022 годах цена вырастет на 6%. Рост будет обусловлен увеличением нерыночных надбавок к цене мощности за строительство новых тепловых электростанций в Калининграде, возобновляемых источников энергии и атомных электростанций.

В Сибири рост составит 15 и 7% из-за увеличения платежей за мощность новых ТЭС и цены конкурентного отбора мощности. После 2023 года, как полагают специалисты, одноставочная цена прекратит свой стремительный рост за счет снижения платежей по ДПМ (договор на поставку мощности) ТЭС. Для населения будут сохранены заниженные тарифы.