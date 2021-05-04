Аналитики: инфляция в России разгонится к концу года

Российские аналитики считают, что к концу года в результате возвращения Центробанка к нейтральной денежно-кредитной политике инфляцию удастся сдержать на уровне 4,85%. Сдерживающим фактором также станут повышение кредитной ставки. Негативно может сказаться падение курса рубля и увеличение стоимости товаров и услуг.

Об этом свидетельствуют результаты консенсус-опроса, проведенного газетой «Известия». Большинство экспертов спрогнозировало рост цен к декабрю 2021 года около 5%, в ЦБ предположили, что он может достичь 5,3%. Аналитики банка «Открытие» предположили, что стоимость товаров и услуг может подорожать всего на 4,3%.

Старший экономист банка Максим Петроневич считает, что динамику инфляции будут определять внешние цены на продовольствие в долларовом выражении. По его мнению, их рост вскоре остановится.

«В этом случае уже летом мы сможем наблюдать резкое торможение роста цен, при условии сохранении курса рубля вблизи наблюдаемых уровней», — отметил Петроневич.

Начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин уверен, что на инфляцию повлияют меры ЦБ. Сейчас ставка составляет 5%, 11 июня 2021 года совет директоров примет следующее решение о ее уровне. В ЦБ считают, что к концу года инфляция достигнет 4,7-5,2%.

В соответствии с прогнозом Минфина, цены к декабрю текущего года вырастут на 4,3%.

На днях аналитики предположили, что по итогам мая инфляция составит 5,7%. На нее повлияют рост цен на продовольствие, перебои в поставках и снятие карантинных ограничений внутри России.