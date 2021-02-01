Из-за дорогих перевозок в России вырастут цены на обувь, технику и мебель. Но бежать в магазины не стоит

Из-за роста цен на перевозки грузов по морю могут подорожать некоторые иностранные товары: бытовая техника, вещи для дома, обувь и мебель. И это только часть продукции, которой пророчат подорожание.

Цены идут вверх

Цена на габаритные импортные товары в ближайшее время могут вырасти, сказал гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Увеличение цены может составить минимум 10-15%.

Участники рынка объяснили, что стоимость морских перевозок к концу 2020 года выросла с 1,5 тысячи долларов за контейнер до девяти тысяч долларов.

Производитель бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин отметил, что в стандартный контейнер помещается 60-70 холодильников. Это значит, что за каждый товар придется доплатить еще 100 долларов.

Коммерческий директор СТД «Петрович» Константин Мельников заявил, что рост тарифов на контейнерные перевозки скажется на стоимости некоторой тяжелой по весу продукции.

«Сейчас мы боремся за минимальное повышение розничных цен, сглаживая его за счет собственной прибыли и рассчитывая на посленовогоднее снижение тарифов на перевозку», — сказал Мельников.

Цены на IT-товары могут подняться на 5%, считает руководитель отдела внешнеэкономической деятельности ELKO в России Сергей Тулупов. Сильнее всего взлетит стоимость персональных компьютеров, моноблоков и мониторов.

Даже в обувной индустрии ожидается рост цен. Основатель Zenden Group Андрей Павлов отметил, что недорогая обувь уже выросла в цене на 12%, а кожаная — на 4%.

Простаивающие контейнеры

Президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в разговоре с «360» рассказал, что случилась разбалансировка. Наиболее удачной стратегией для перевозчиков считается та, когда контейнеровозы уезжают из одной страны полностью груженные, в другой стране разгружаются и наполняются заново. Однако пандемия внесла коррективы в этот сценарий и получилось, что контейнеровозы просто скапливались в стране, в которую приплыли.

То есть перевозчикам нужно было плыть в место, где есть на них спрос, пустыми. А это определенные издержки, которые теперь они хотят компенсировать.

Этот дисбаланс и случился, потому что контейнеровозы не возвращались, а ехали туда, где более повышенный спрос. В силу этого требуется время, чтобы ситуация выровнялась. Кратковременный эффект повышения, но спустя от нескольких месяцев до полугода ситуация выровняется Андрей Карпов.

Собеседник «360» также рассказал о товарах, которые могут подняться в цене. Это коснется всей продукции, которую в Россию везут из-за рубежа готовой. В первую очередь это овощи и фрукты из других стран. На них уже повысилась цена и они продолжат расти. Не исключено, что цены поднимутся и на муку, хлеб, яйца и молоко.

Источник фото: РИА «Новости» / Игорь Зарембо

Электроника, бытовая техника и мебель столкнется с такой же проблемой. Попроще будет с компаниями, у которых есть производство внутри России. Однако даже в этом случае цена будет коррелироваться с той, которую поставит иностранный производитель.

Вся группа товаров, которая привозится к нам в готовом виде, на нее рост стоимости будет заметен гораздо больше, чем на ту продукцию, которая собирается внутри станы, на нее рост стоимость будет меньше. Между тем разница между теми и теми ценами в пределах 3-4%. 1-2% это то, что производится внутри страны, 3-4% — на готовую продукцию Андрей Карпов.

Карпов считает, что сейчас нет смысла скупать товары, которые могут подорожать, просто так. Например, в ситуации с бытовой техникой и электроникой цены меняются очень быстро, потому что рынок конкурентный.

Покупать нужно те вещи, которые нужны. Даже на подорожавшие товары впоследствии будет скидка. Сейчас продавцы понимают, что покупательская способность россиян снизилась, потребитель экономит, не тратя лишние деньги. И в случае чего пойдет туда, где дешевле. Именно поэтому повышение цен невыгодно и для продавцов.

«Средняя температура по больнице»

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с «360» высказал другую точку зрения. По его словам, некоторые эксперты говорят о признаках контейнерного кризиса. Это когда не хватает мощностей перевозчиков, поэтому за свои услуги они требуют больше денег. Если есть спрос, то цена идет наверх.

Пока это тревожные предупреждения, требуется тщательный, но быстрый анализ ситуации. Если риск повышения цен на 10-15% на эту группу товаров существует, тогда надо использовать таможенные рычаги, чтобы сгладить это Никита Масленников.

Прежде чем говорить о повышении цены, нужно изучить количество продукции в целом на тех или иных рынках. На ситуацию следует смотреть с учетом изменения курса рубля. Если предположить, что валюта укрепится в 2021 году, то это будет стимулом для увеличения поставок. У правительства есть возможность сбить этот ценовой подскок, если он произойдет. В числе мер, например, снижение соответствующих таможенных пошлин.

В связи с этим нет необходимости срочно скупать товары, которые могут подняться в цене. Если есть потребность, тогда нужно купить. Если же ее нет, то и нервничать не стоит.

«Пока эти 10-15% — средняя температура по больнице. Откуда идет товар, каким образом, какой — естественно предположение, что Китай может вытеснять других производителей, поэтому перевозчики завышают цену. Это может подтвердиться на поставках из юго-восточной Азии, основная электроника идет оттуда. Естественно, перевозчики и с китайцев берут повышенную маржу», — добавил Масленников.

Скачок цены, по словам собеседника «360», будет особо остро восприниматься на фоне общего инфляционного давления, но пик инфляции будет пройден к концу февраля. В марте–апреле — общая стабилизация. И тогда цены уже не будут вызывать острую реакцию.