Экономисты перечислили товары, которые рискуют подорожать

Российские экономисты разделились во мнениях о влиянии правительственного регулирования цен на товары. Одни считают, что отсутствие такой меры приведет к дефициту на полках магазинов, другие сомневаются в ее эффективности. По их мнению, если произойдет дефицит товаров, цены поднимутся.

Доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Иван Вилков в беседе с Ura.ru сообщил, что цены определяются соотношением спроса и предложения. Если произойдет дефицит товаров, то цены пойдут вверх.

Эксперт отметил, что на мировых рынках цены на продукты серьезно выросли, поэтому у российских производителей появился стимул продавать товары за границу. При этом в России возникнет недостаток определенных продуктов, вследствие чего вырастет на них цена.

«Одним из первых продуктов, который подорожает, станет гречка. Стоимость импортных продуктов же определяется курсом валют. Цены на них сдерживать возможно с помощью сокращения или обнуления пошлин», — сказал доцент.

Цены выросли не только на продукты питания. По словам Вилкова, значительно увеличилась стоимость мебели из-за подорожания ДСП. Он считает, что если цены продолжат расти, то правительство начнет принимать меры по их сдерживанию. Производители не станут рисковать и постараются резко не увеличивать стоимость товаров.

Член генсовета «Деловой России» Антон Любич не видит существенного эффекта от регулирования правительством цен. Он считает, что после отмены этой меры стоимость товаров поползет вверх. Рост будет наблюдаться в тех позициях, где есть предпосылки, например для пшеницы. Экономист отметил, что резкого взлета цен не будет.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил, что после заморозки цены на сахар снизились, а на масло стабилизировались.