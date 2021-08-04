Программиста-инвалида из списка Forbes пытались высадить из автобуса в Петербурге

Петербургского программиста Ивана Бакаидова, у которого диагностирован ДЦП, пытались в грубой форме высадить из маршрутки. Мужчина назвал этот поступок повседневным насилием.

О произошедшем Бакаидов, который включен Forbes в список 30 перспективных россиян в возрасте до 30 лет, рассказал в Instagram.

По его словам, он решил после картинга доехать до дома на маршрутке. В этот момент пошел ливень, как раз подъехал автобус.

«Водитель — кавказский дед. Смотрит на меня, говорит: „Выходи, не повезу тебя“. Я сначала думаю: „Да ладно, дед, три года езжу на маршрутках, никогда такого не было“», — отметил Бакаидов.

Через 500 метров от остановки водитель на светофоре открыл дверь и попросил Бакаидова выйти из автобуса. В этот момент к водителю подошел «с задних сидений мужик, огромный бритый мужик с бородой, в наколках» и сказал, чтобы он не приставал к инвалиду и не задерживал маршрут.

«Водитель отвечает: „Нет, шайтан, не повезу, он не знает, куда едет, нет, мне не надо“. Мужик делает такое движение, что водитель понимает, что надо ехать. Поехали», — отметил Бакаидов.

После этого, по словам программиста, мужчина сел обратно на свое место, закрыл лицо руками и «пустил слезу». Иван показал ему надпись «Спасибо», после чего защитник улыбнулся.

До остановки Бакаидова водитель ехал «беспокойной», постоянно оборачивался, на своем языке жаловался товарищам.

«Как-то так и живу. Никогда не нападайте на человека, который по тем или иным причинам не может вам ответить, это как бить беззащитного. И я постоянно живу в этом полустрахе оказаться в ситуации, когда мне не ответить», — заключил Бакаидов.

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