Аквапарк не пустил ребенка-аутиста. Это снова показало, что культура инклюзивности в России не развита

В Волгоградской области ребенка-аутиста не пустили в аквапарк. Сотрудники посчитали, что он опасен для других посетителей. Психологи считают, что в присутствии и под присмотром родителей ребенок не причинит вреда ни себе, ни другим.

Ребенка-аутиста не пустили в аквапарк под Волгоградом. Семья из Астрахани решила провести выходные в аквапарке «XXI век» в городе Волжский, но их ребенка-инвалида не пропустили. Сотрудники заведения объяснили это тем, что мальчику нельзя находиться со здоровыми людьми на одной территории. Его мать написала об этом случае в своем Instagram.

В опубликованном ею ролике охранник заявил, что ребенок не может пройти из-за внутренних правил, согласно которым люди с психическими заболеваниями представляют угрозу для окружающих. Но отец ребенка ответил, что аутизм не относится к таким заболеваниям. А мать мальчика отметила, что по правилам инвалидам с семи лет предоставляют скидку.

Семья написала заявление в прокуратуру города с просьбой разобраться в ситуации. В результате была организована проверка и при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер.

Мать ребенка Элеонора Шаумурунова вынесла всю ситуацию на общественное обсуждение, чтобы другие родители детей-инвалидов не боялись отстаивать свои права.

Она также рассказала «360», что администратор аквапарка предложил оставить сына с кем-то, пока она и муж будут отдыхать. По словам сотрудника, ребенок не поймет, в машине он находится или в аквапарке. Эти слова разозлили Шаумурунову.

Выяснилось, что семья приехала в Волгоградскую область для того, чтобы хоть как-то спастись от аномальной жары. В холле аквапарка, где стоит касса, не было кондиционера, и ребенок начал нервничать и издавать звуки, означающие, что ему не нравится жара. Его мать отметила, что ребенок не разговаривает и вместо этого издает звуки и машет руками.

Охранник увидел это и подумал, что ребенок агрессивный и будет мешать окружающим. На самом деле ребенок любит плавать и хотел побыстрее попасть в бассейн.

Реакция аквапарка

Позднее сотрудница аквапарка «XXI век» заявила, что нет никаких запретов для посещения заведения инвалидами, а охранник, не пустивший ребенка, якобы решил, что он может травмировать сам себя.

По ее словам, пускают в аквапарк абсолютно всех, но дети не должны представлять себе угрозы. Их поведение должно быть спокойное и без агрессии по отношению к себе или окружающим.

После случившегося в Instagram-аккаунте аквапарка появились Stories с извинениями за причиненные неудобства и моральные потери от действий сотрудников, сообщил Telegram-канал Mash. Руководство аквапарка пообещало провести проверку и дать официальный комментарий. Позднее Stories удалили.

Аквапарк опасен?

Детский психолог Ольга Латынцева объяснила «360», что аутизм у детей бывает разный, а родители берут на себя ответственность, когда идут туда вместе с ребенком.

Если они адекватно понимают, что это для него неопасно, то им виднее. В присутствии и под присмотром родителей это нормально Ольга Латынцева.

Психолог отметила, что во время прогулки по улице понимает, где ее ребенку опасно, а где нет, где стоит взять его за руку.

Схожего мнения придерживается и руководитель клуба детской психологии «Сердечко» Светлана Клюваева. Она отметила, что родители несут ответственность за своего ребенка и они же и решают, с чем он может столкнуться.

Клюваева напомнила, что сейчас стало слишком много новостей, когда детей с аутизмом не принимают. По ее мнению, это зависит от уровня развития общества.

«Да, есть дети гиперактивные, есть просто активные дети. Такие сталкиваются с осуждением и травлей. К сожалению, культура инклюзивности не развита», — отмечает эксперт.

Тем не менее безопасность детей, посещающих аквапарк, лежит на его администрации. По мнению Латынцевой, все, кто имеет отношение к детским развлечениям, должны очень щепетильно относиться к безопасности. Она также предположила, что в аквапарке в Волжском могли быть какие-то нарушения, и поэтому туда не пустили ребенка-аутиста.

Это не первый подобный случай с детьми с аутизмом за последние недели. Жительница Санкт-Петербурга попыталась выгнать с игровой площадки ЖК «Балтийская Жемчужина» детей с особенностями развития и их сопровождающих. Свое поведение женщина объяснила тем, что они напугали ее внучку.