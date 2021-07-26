Детей-инвалидов погнали с площадки в Петербурге. Жительница дома посчитала, что «им не место среди нормальных»

Жительница Санкт-Петербурга попыталась выгнать с игровой площадки ЖК «Балтийская Жемчужина» детей с особенностями развития и их сопровождающих. Свою поведение женщина объяснила тем, что они напугали ее внучку.

Как рассказала «360» директор детского центра «Какая разница» Валерия, в течение дня для детей предусмотрены прогулки. Шестеро воспитанников в сопровождении шести взрослых вышли на улицу.

«Мы гуляли на детской площадке, которая принадлежит дому, в котором мы снимаем помещение. Наши ребята прекрасно гуляли, взаимодействовали друг с другом, со взрослыми, никто никому не мешал. И вот там пришла такая женщина, которая начала кричать, оскорблять детей, пытаться вырвать телефон у моей сотрудницы», — сообщила Валерия.

Директор центра добавила, что ей пришлось съездить в полицию и подать заявление, чтобы, как минимум, установить личность скандалистки.

Эта ситуация не безопасна ни для детей, ни для взрослых. Эта женщина подходила на прошлой неделе к моим сотрудникам, из разряда: «Уходите с моей площадки, я здесь за нее плачу». На этой неделе мы снова пришли гулять, и она уже вела себя максимально неадекватно. Что будет дальше, я не знаю. Поэтому чтобы защитить детей и сотрудников, я обратилась в полицию Валерия директор детского центра «Какая разница»

Она уточнила, что ранее детям и сопровождавшим их взрослым приходилось выслушивать выпады в свой адрес. Якобы «этот двор для нормальных, а вы не такие».

Петербургский Следком заинтересовался происшествием на детской площадке. Началась доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«В ряде СМИ опубликована информация о том, что одна из жительниц Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке одного из жилых комплексов, расположенных на территории Красносельского района города, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что женщина утверждала, что дети якобы испугали ее ребенка, и высказывалась в адрес детей в грубой форме.