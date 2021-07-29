Прогнавшей детей-аутистов с площадки в Петербурге начали угрожать

Муж петербурженки, которая прогоняла детей с особенностями в развитии с площадки около своего дома, рассказал, что им начали поступать угрозы. Об этом Александр Липский сообщил РЕН ТВ.

Супруг оскандалившейся женщины заявил, что на фоне всей шумихи вокруг этой вопиющей истории им начали звонить неизвестные и угрожать физической расправой. Семье также пригрозили, что сожгут их машины.

«Угрожают жизни. <…> Говорят, что машину сожгут», — сказал мужчина.

Наталья Липская, проживающая в ЖК «Балтийский Жемчужина», ранее попыталась выгнать с площадки воспитанников центра помощи детям с расстройствами аутистического спектра. Петербурженка не только ополчилась на детей-инвалидов, но и попыталась вырвать телефон у сотрудницы центра, когда та решила снять происходящее на видео. Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура Петербурга. Проверку начали и в Следственном комитете.

Сама женщина утверждала, что дети с особенностями якобы напугали ее внучку. При этом СМИ сообщали, что петербурженка не жалеет о своем поступке.