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    29 июля 2021, 13:41

    Прогнавшей детей-аутистов с площадки в Петербурге начали угрожать

    Александр Блинов

    Муж петербурженки, которая прогоняла детей с особенностями в развитии с площадки около своего дома, рассказал, что им начали поступать угрозы. Об этом Александр Липский сообщил РЕН ТВ.

    Прогнавшей детей-аутистов с площадки в Петербурге начали угрожать

    Супруг оскандалившейся женщины заявил, что на фоне всей шумихи вокруг этой вопиющей истории им начали звонить неизвестные и угрожать физической расправой. Семье также пригрозили, что сожгут их машины.

    «Угрожают жизни. <…> Говорят, что машину сожгут», — сказал мужчина.

    Наталья Липская, проживающая в ЖК «Балтийский Жемчужина», ранее попыталась выгнать с площадки воспитанников центра помощи детям с расстройствами аутистического спектра. Петербурженка не только ополчилась на детей-инвалидов, но и попыталась вырвать телефон у сотрудницы центра, когда та решила снять происходящее на видео. Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура Петербурга. Проверку начали и в Следственном комитете.

    Сама женщина утверждала, что дети с особенностями якобы напугали ее внучку. При этом СМИ сообщали, что петербурженка не жалеет о своем поступке.