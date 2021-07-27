Пытавшаяся прогнать с площадки детей-инвалидов петербурженка не раскаялась

Жительница ЖК «Балтийская Жемчужина» в Санкт-Петербурге Наталья Липская не жалеет о том, что пыталась прогнать воспитанников центра помощи детям с расстройствами аутического спектра. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Издание написало, что женщина также собирается добиться, чтобы дети с особенностями развития больше никогда не появлялись в «ее» игровой зоне. Она уверена, что соседи ее поддержат.

Скандал произошел на детской площадке во дворе жилого дома на улице Адмирала Черокова в Петербурге. Липская гуляла с внучкой. В какой-то момент женщина увидела воспитанника центра, а потом и других Тогда она попыталась прогнать детей-инвалидов с площадки, она даже несколько раз ударила одну из сотрудниц учреждения.

Директор детского центра «Какая разница» Валерия рассказала «360», что Липская уже требовала от сотрудников учреждения не гулять с детьми-инвалидами на площадке ранее.

Представители организации уже написали заявление в полицию. Следственны комитет по региону заинтересовался случившемся. Начата доследственная проверка.