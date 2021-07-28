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    28 июля 2021, 12:26

    Прокуратура заинтересовалась женщиной, выгонявшей детей-инвалидов с площадки

    Екатерина Шамина

    Прокуратура Санкт-Петербурга заинтересовалась женщиной, которая в грубой форме выгоняла детей с особенностями развития с детской площадки. Ведомство начало проверку.

    Прокуратура заинтересовалась женщиной, выгонявшей детей-инвалидов с площадки

    Проверку проводят сотрудники прокуратуры Красносельского района Санкт-Петербурга, сообщила РЕН ТВ помощник прокурора района Анна Костина.

    Ранее жительница ЖК «Балтийская Жемчужина» в Санкт-Петербурге Наталья Липская пыталась выгнать с детской площадки воспитанников центра помощи детям с расстройством аутического спектра. Одну из сотрудниц учреждения она несколько раз ударила. Позже Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что женщина не жалеет о случившемся.

    Директор детского центра «Какая разница» Валерия рассказала «360», что Липская ранее уже требовала от сотрудников учреждения не гулять с детьми-инвалидами на площадке.

    Представители организации уже написали заявление в полицию. Инцидентом заинтересовался местный Следственный комитет, они начали доследственную проверку.