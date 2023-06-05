Происшествия 05 июня 2023, 14:24 Два случая отравления сидром зафиксировали в Удмуртии Власти Удмуртии подтвердили два случая отравления сидром РИА «Новости»

Читать 360tv в

Два случая отравления сидром зафиксировали в Удмуртии. Юноша и женщина находятся в критическом состоянии. Об этом сообщила зампред правительства региона Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале.

«Два случая отравления сидром зафиксированы в Удмуртии», — уточнила она.

Реклама

Молодого человека 20 лет и 34-летнюю женщину доставили в токсикологическое отделение ГКБ № 6. По словам Пинчук, отравившиеся сидром находятся в критическом состоянии.

Медики уже подготовились к возможному поступлению новых пациентов: в стационаре проверили наличие необходимых препаратов. В Удмуртии не исключают, что придется разворачивать дополнительные места.

Ранее восемь человек умерли от отравления сидром в Ульяновской области. Жителей региона с диагнозом «отравление неустановленным веществом» доставили в местные больницы с 3 по 4 июня. Всего от суррогатного алкоголя пострадали более 20 человек.