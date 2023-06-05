Общество 05 июня 2023, 16:41 Сомелье Руденко посоветовал покупать сидр в стеклянной бутылке

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Чтобы выбрать хороший сидр, нужно обращать внимание на несколько важных факторов. Об этом «Абзацу» рассказал член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко.

По его словам, разброс цен на алкогольный напиток из яблок довольно большой. Иногда он достигает тысяч рублей. Но стоит обращать внимание не только на стоимость. Например, лучше отдавать предпочтение сидру в бутылках. А также покупать его в крупных торговых сетях или профильных магазинах. Не последнюю роль играет и состав.

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«Если там написано, что сидр сделан из восстановленного концентрированного сока, это может быть неплохой напиток, но это будет очень простенький сидр. А если написано „сделано из сока прямого отжима“, то это уже премиальные напитки, самые высококачественные, у них другой уровень — и вкус, и аромат», — рассказал Денис Руденко.

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