Компания Swarovski приостановила продажи в России

Ювелирная компания Swarovski приостановила продажи на территории России. Об этом сообщили на сайте компании.

«В сложившейся ситуации продажи в интернет-магазине swarovski.com временно недоступны для данного региона», — говорится в сообщении.

Компания Swarovski специализируется на выпуске украшений из хрусталя и огранке синтетических и природных драгоценных камней.

Swarovski стала одной из многих западных компаний, которые приостановили продажи в России на фоне обострения ситуации на Украине.

Накануне шведский ретейлер товаров для дома IKEA принял решение приостановить свою деятельность в России. Испанский ретейлер модной одежды Mango объявил, что временно прекращает онлайн- и офлайн-продажи на территории РФ. О приостановке работы в России также заявила крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). Кроме того, Yoox Net-a-Porter Group, которой принадлежат онлайн-магазины Mr Porter, Yoox и Net-a-Porter, отменила обработку заказов из России и доставку.

О прекращении поставки автомобилей и мотоциклов в Россию объявила японская компания Honda. Приостановить поставку запчастей на свой завод в России решила Mazda. Mercedes-Benz также приостановит производство и поставки автомобилей на российский рынок.