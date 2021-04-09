Покупателям «сатанинских» кроссовок с кровью вернут деньги

Производитель «сатанинской» обуви под брендом Nike согласился отозвать из продажи кроссовки от рэпера Lil Nas X с каплей человеческой крови в подошве.

Производитель MSCHF вернет полную стоимость покупателям, которые пожалели о покупке, сообщил Business Insider со ссылкой на компанию.

В MSCHF отметили, что к 1 апреля успели отгрузить 200 пар из 666, прежде чем судья удовлетворил иск от компании Nike.

«Если какие-либо покупатели были сбиты с толку или иным образом хотят вернуть свою обувь, они могут сделать за полную стоимость», — сообщил представитель Nike американскому изданию.

Компания MSCHF в сотрудничестве с американским рэпером Lil Nas X создала «сатанинские» кроссовки, модифицировав Nike Air Max 97. К оригинальной версии добавилась подвеска в виде пентаграммы и пузырек с каплей человеческой крови в подошве. Обувь вызвала скандал, а музыканта обвинили в «пропаганде сатанизма».

В конце марта компания Nike подала в суд на производителя кроссовок из-за нарушения прав на товарный знак и потребовала изъять обувь из продажи.