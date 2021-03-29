Рэпер выпустил «сатанинские» кроссовки Nike с человеческой кровью

Рэпер из Соединенных Штатов Lil Nas X выпустил зловещие кроссовки Nike. Он назвал их «сатанинскими», залил кровь в капсулу в подошве и нацепил пентаграмму на шнурки. Об этом сообщило издание The New York Times.

По данным газеты, музыкант создал эту обувь совместно с компанией MSCHF из Бруклина.

«Не медики-профессионалы (собирали кровь — прим. ред.), мы сделали это сами, лол», — цитирует издание одного из основателей креативной компании Дэниела Гринберга.

Создатели этой обуви взяли за основу кроссовки Nike Air Max 97. Стоить каждая пара будет чуть больше тысячи долларов. Всего продадут 666 пар таких кроссовок. На коробке есть отсылка к Евангелию от Луки. В продажу они поступят 29 марта.

«Nike не разрабатывала и не выпускала эту обувь, и мы не одобряем эти кроссовки», — сообщил газете представитель компании. Собеседник подчеркнул, что у Nike нет ничего общего ни с Lil Nas X, ни с MSCHF.