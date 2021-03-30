Nike подал в суд на производителя кроссовок с человеческой кровью

Компания Nike подала в суд на MSCHF, которая в сотрудничестве с американским рэпером Lil Nas X создала кроссовки с человеческой кровью. Юристы спортивного бренда заявили о нарушении прав на товарный знак.

В компании отметили, что многие призывают бойкотировать продукцию Nike из-за кроссовок с каплей человеческой крови в подошве. Однако у них сложилось ошибочное мнение, что бренд причастен к созданию этой модели кроссовок, сообщило издание NBC News.

Рэпер Lil Nas X в Тразместил в своем Twitter обозначил свою позицию с помощью отрывков из мультсериала «Губка Боб: Квадратные штаны». В одном осьминог Сквидвард сказал окружающим, что он просто шутил, а на другом видео он просит милостыню. Рэпер сопроводил этот пост фразой «Это я после иска Nike».

Рэпер из Соединенных Штатов Lil Nas X выпустил зловещие кроссовки Nike. Он назвал их «сатанинскими», залил кровь в капсулу в подошве и нацепил пентаграмму на шнурки. Создатели этой обуви взяли за основу кроссовки Nike Air Max 97. Стоить каждая пара будет чуть больше тысячи долларов. Всего продадут 666 пар таких кроссовок. На коробке есть отсылка к Евангелию от Луки. В продажу они поступят 29 марта.