Души маленьких американцев спасут от кроссовок с кровью. Во всем виноваты пляски рэпера на коленях дьявола

Рэпер Lil Nas X в коллаборации с компанией MSCHF выпустил лимитированную серию кроссовок и спровоцировал скандал. Все дело в названии и антураже коллекции. В каждой из 666 пар Satan Shoes («Сатанинская обувь») добавлена капля человеческой крови. На шнурках пентаграмма, а на самих кроссовках отсылка к посланию из Евангелия от Луки. За такую продукцию рэпера обвинили в «пропаганде сатанизма».

Кровь, пентаграммы и «число дьявола»

Кроссовки были созданы на основе модели Nike Air Max '97. Ограниченная серия состоит из 666 пар, и в каждую из них добавили пузырек воздуха. Он наполнен 60 кубическими сантиметрами красных чернил с добавлением одной капли человеческой крови. В Satan Shoes попала кровь работавших над коллаборацией шести участников команды, рассказал изданию Insider представитель MSCHF.

На кроссовках красным цветом написали «LUKE 10:18». Это отсылка к посланию из Евангелия от Луки (глава 10, стих 18). К шнуркам прикрепили пентаграмму. Купить кроссовки можно за 1018 долларов (около 77 тысяч рублей).

Обвинения и бойкот

О коллаборации Lil Nas X объявил после выхода клипа на песню «Montero (Call Me By Your Name)». В ролике исполнитель в образе ангела опускается на шесте в ад. Там он танцует на коленях у сатаны.

Коллаборация вызвала бурную и неоднозначную реакцию среди пользователей Twitter. Рэпера раскритиковали за «пропаганду сатанизма», его обвинили в оскорблении религии, а некоторые пользователи зареклись больше не слушать треки Lil Nas X. К Nike у пользователей тоже были претензии. Кто-то даже решил объявить компании бойкот.

Но не только простые пользователи высказывали свое недовольство коллекцией, на анонс коллаборации обратила внимание губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм. По ее мнению, такие кроссовки навредят детям. Политик также призвала бороться за «душу нации».

«Нашим детям говорят, что такой продукт не только нормальный, но и „эксклюзивный“. Но знаете ли вы, что более эксклюзивно? Их Богом дарованная вечная душа. Мы боремся за душу своего народа. Нам нужно бороться со всей силы. И бороться нужно с умом. Мы должны победить», — написала Ноэм на своей странице в Twitter.

В ответ на это Lil Nas X призвал Ноэм заняться своей работой.

Сомнительное извинение

«Nike не разрабатывала и не выпускала эту обувь, и мы не одобряем эти кроссовки», — заявил представитель компании после обсуждения коллаборации в соцсетях. Об этом сообщил NBC News.

Lil Nas X не стал продолжать отбиваться от обвинений в Сети и опубликовал на своей странице в YоuТubе ролик под названием «Lil Nas X извиняется за сатанистскую обувь». Но получилось не слишком хорошо.

В видеозаписи речь Lil Nas X прерывается отрывком из клипа Montero, и в этом отрывке рэпер танцует на коленях у Сатаны.