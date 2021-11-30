Пробы воздуха подтвердили версию о взрыве в «Листвяжной»

Изучение проб воздуха из шахты «Листвяжная» доказало, что в ней произошел взрыв метана. Об этом заявил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

«Сегодня мы получили пробы, подтверждающие то, что здесь произошел взрыв», — констатировал он во время выступления перед родственниками погибших. Запись его речи опубликовали на официальной странице в Instagram главы Кузбасса Сергея Цивилева.

Сам губернатор в посте написал, что стало очевидным отсутствие шансов на выживание у тех, кто остался под землей.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел утром 25 ноября. Основной версией изначально был взрыв метана. Из-за него погиб 51 человек — 46 рабочих и пять спасателей. Число пострадавших увеличивалось с каждым днем, сейчас оно достигло 96 человек.

Спасатели нашли тела 18 человек и подготовили их к транспортировке, но из-за высокого содержания газа в воздухе спасательные работы пока приостановили. По факту трагедии возбудили уголовные дела и начали расследование.