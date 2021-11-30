Число пострадавших на шахте «Листвяжная» достигло 96

Количество пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» возросло до 96. Об этом сообщило РИА «Новости» представитель экстренных служб.

«Всего при аварии на шахте пострадали 96 человек, в том числе 43 горноспасателя», — заявил собеседник агентства.

В понедельник сообщалось о 92 пострадавших.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление, в тот момент под землей находились 285 человек. Большую часть из них удалось вывести, горноспасатели отправились спасать оставшихся там.

В результате случившегося погиб 51 человек: 46 горняков и пять горноспасателей. Причиной случившегося, по предварительной информации, стал взрыв метана.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 29 ноября заявил, что половину пострадавших на шахте должны выписать из больниц до конца дня. По его словам, всего в больницах по состоянию на понедельник находились 83 человека. Четверо изначально находились в тяжелом состоянии, 29 ноября было уже двое тяжелых. К выписке врачи подготовили 40 человек.

По факту трагедии были возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.