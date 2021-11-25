Уголовное дело возбудили после пожара на шахте в Кузбассе

Уголовное дело о нарушении промышленной безопасности возбудили после задымления на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. По официальным данным, там погиб один человек.

По данным регионального СУ СК РФ, 25 ноября, около 08:35 (04:35 по московскому времени), в горной выработке шахты «Листвяжная» произошло задымление.

В этот момент в штреке находились 115 горнорабочих, 70 были выведены на поверхность, сейчас эвакуация продолжается. По предварительным данным, несколько сотрудников пострадали от отравления дымом.

В ведомстве не назвали их точное количество, но, по данным властей региона, в больницу попали 43 человека. Один шахтер погиб. Информацию об этом подтвердил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящее время на месте продолжают работать спасатели, следственная группа и следователи-криминалисты. На место выехало руководство следственного управления.