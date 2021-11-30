Спасатели нашли тела 18 погибших на шахте «Листвяжная»

Тела еще 18 человек обнаружили на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС написал «Интерфакс».

Спасатели установили местонахождение 18 погибших. Половина тел готовы к транспортировке. Однако из-за повышенной концентрации метана спасатели вышли из шахты, работы пока приостановили.

РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что за последние сутки нашли тела 11 горняков, погибших при ЧП в «Листвяжной». Собеседник агентства добавил, что из-под земли достали тела восьми работников шахты и трех спасателей. В общей сложности спасатели уже нашли тела 29 горняков, погибших в результате аварии на шахте.

ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло 25 ноября. По одной из основных версий, произошел взрыв метана, который унес жизни 51 человека, в том числе 46 шахтеров и пяти горноспасателей. Число пострадавших растет с каждым днем и уже достигло 96 человек, среди них 43 спасателя. По последним данным, в больницах остается 41 пострадавший, в том числе 22 спасателя, 55 человек проходят лечение амбулаторно. Всего в момент аварии под землей находились 285 человек.

Кемеровский губернатор Сергей Цивилев проводит встречи с семьями погибших шахтеров. Они проходят индивидуально с каждой семьей, сообщили в Telegram-канале главы региона.