Общество 01 августа 2023, 16:01 Прилепин займет пост замкомандира полка Росгвардии Писатель Прилепин станет заместителем командира полка на базе батальона «Оплот» РИА «Новости»

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Писатель Захар Прилепин займет пост заместителя командира нового полка на базе батальона Росгвардии «Оплот». Об этом публицист сообщил в своем Telegram-канале.

«Я получил должность заместителя командира полка и по излечении вернусь в строй», — написал он.

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Прилепин пояснил, что созданный им вместе с полковником Сергеем Завдовеевым росгвардейский батальон расширится до полка и получит тяжелое вооружение. По его словам, поставленные перед «Оплотом» задачи со стороны руководства ведомства и президента России Владимира Путина будут выполнены.

«Горды доверием. Работаем», — заключил он.

Прилепин пережил покушение в начале мая в поселке Пионерский Нижегородской области. Автомобиль, в котором писатель ехал вместе с товарищем Александром Шубиным, подорвали. Соратник Прилепина погиб. Он сам угодил в больницу с 12 переломами и другими тяжелыми травмами и перенес четыре сложнейшие операции.

По подозрению в покушении на публициста задержали уроженца Дружковки Александра Пермякова. В конце июня Басманный суд Москвы продлил ему срок ареста.

В начале июля Прилепин опубликовал первое видео, на котором самостоятельно стоял на ногах.