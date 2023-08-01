01 августа 2023, 16:01
Прилепин займет пост замкомандира полка Росгвардии
Писатель Прилепин станет заместителем командира полка на базе батальона «Оплот»
Писатель Захар Прилепин займет пост заместителя командира нового полка на базе батальона Росгвардии «Оплот». Об этом публицист сообщил в своем Telegram-канале.
«Я получил должность заместителя командира полка и по излечении вернусь в строй», — написал он.
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Прилепин пояснил, что созданный им вместе с полковником Сергеем Завдовеевым росгвардейский батальон расширится до полка и получит тяжелое вооружение. По его словам, поставленные перед «Оплотом» задачи со стороны руководства ведомства и президента России Владимира Путина будут выполнены.
«Горды доверием. Работаем», — заключил он.
Прилепин пережил покушение в начале мая в поселке Пионерский Нижегородской области. Автомобиль, в котором писатель ехал вместе с товарищем Александром Шубиным, подорвали. Соратник Прилепина погиб. Он сам угодил в больницу с 12 переломами и другими тяжелыми травмами и перенес четыре сложнейшие операции.
По подозрению в покушении на публициста задержали уроженца Дружковки Александра Пермякова. В конце июня Басманный суд Москвы продлил ему срок ареста.
В начале июля Прилепин опубликовал первое видео, на котором самостоятельно стоял на ногах.
Росгвардия
Покушение на Захара Прилепина
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