Общество 07 июля 2023, 21:22 Прилепин опубликовал первое видео, где сам стоит на ногах Писатель Захар Прилепин опубликовал первое видео, где самостоятельно стоит на ногах

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Пострадавший при попытке покушения писатель Захар Прилепин в день рождения опубликовал в Telegram-канале первое видео, на кадрах которого самостоятельно стоит на ногах.

«Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее», — сказал Прилепин.

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Сам писатель стоит на фоне воздушных шаров. В пятницу, 7 июля, Прилепину исполнилось 48 лет.

Покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области. Автомобиль писателя подорвали. Погиб его соратник Александр Шубин. Сам Прилепин попал в больницу с 12 переломами и другими травмами, перенес четыре сложнейшие операции.

В конце июня Басманный суд Москвы продлил срок ареста обвиняемому в покушении на Прилепина уроженцу Дружковки Александру Пермякову. Заседание было закрытым.

Как отметил представитель СК, во время слушания могли раскрыться результаты оперативно-разыскных мероприятий и имена тех, кто задерживал обвиняемого. Поскольку заказчиков теракта пока не установили, целесообразно сохранять тайну следствия.