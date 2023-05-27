Общество 27 мая 2023, 00:21 Прилепин сообщил о четырех сложнейших перенесенных операциях Прилепин сообщил о четырех перенесенных операциях и 12 переломах РИА «Новости»

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Захар Прилепин сообщил о как минимум четырех сложнейших перенесенных операциях и 12 имеющихся у него переломах. Писатель в своем Telegram-канале признался, что раз в три дня вполне серьезно прощается с жизнью, но врачи находят способ «вырулить».

«У меня было минимум четыре сложнейших по 4-6 часов протяженностью операций; и нынче только переломов у себя я старательно насчитал 12», — сообщил Прилепин, пожелавший, чтобы его называли блогером.

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Писатель высказал как минимум недоумение, что его периодически поздравляют с выздоровлением «отдельные журналисты» через медиа. Прилепин с иронией отметил, что когда он выздоровеет, об этом писать уже будет не нужно.

«Пока я привычно бодр и временами весел, но раз в три дня достаточно твердо и вполне всерьез прощаюсь с жизнью, всякий раз, впрочем, удивляясь, что врачи находят способ вырулить и тут», — сообщил писатель.

Ранее стало известно, что Захара Прилепина перевели из палаты интенсивной терапии в обычную. Его состояние описали как стабильное.