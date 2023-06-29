Происшествия 29 июня 2023, 17:55 Обвиняемый в покушении на Прилепина останется под стражей до начала октября Суд Москвы продлил до 6 октября срок ареста обвиняемого в покушении на писателя Прилепина РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы продлил срок ареста уроженца Дружковки Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Мужчина пробудет под стражей до 6 октября, сообщил ТАСС.

Заседание суда, на котором приняли это решение, состоялось сегодня. Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста Пермякова.

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Как уточнило издание BFM, заседание проходило в закрытом режиме — об этом также ходатайствовал Следственный комитет. Его представитель отметил, что во время заседания могли раскрыться результаты оперативно-розыскных мероприятий и имена тех, кто задерживал Пермякова, а заказчиков теракта пока не установили, поэтому целесообразно сохранять тайну следствия. Возражений у участников процесса не оказалось.

Покушение на Захара Прилепина произошло в поселке Пионерский Нижегородской области 6 мая. Автомобиль писателя подорвали. Погиб его соратник Александр Шубин. Сам же Прилепин попал в больницу с 12 переломами и другими травмами, перенес четыре сложнейшие операции.