Общество 14 мая 2023, 10:41 Прилепин вернется в зону проведения СВО после восстановления Пресс-служба Прилепина сообщила о его планах вернуться в зону СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Писатель Захар Прилепин намерен вернуться в зону проведения специальной военной операции после восстановления, сообщил ТАСС. На реабилитацию после полученных травм у него может уйти до полугода.

«Несмотря на все произошедшее, Захар Прилепин снова планирует вернуться на фронт после восстановления, которое займет минимум полгода», — заявили агентству в пресс-службе писателя.

Реклама

У Прилепина есть действующий контракт с Росгвардией. По мнению писателя, место и время покушения 6 мая было связано именно с его возвращением из зоны СВО.

«Буквально 25–27 апреля пришла информация, что в одном Луганске, где накануне отъезда я стал чуть чаще появляться, сразу три их группы меня ищут», — отметил он.

Покушение на писателя совершили 6 мая в Нижегородской области. Прилепин получил серьезные ранения, а его товарищ Александр Шубин погиб. Исполнителя преступления оперативно задержали, суд отправил его в СИЗО.

По данным СК, у злоумышленника были сообщники. Их поисками занимаются следователи. Установлено, что боеприпасы для подрыва машины Прилепина хранились в тайнике в Подмосковье.