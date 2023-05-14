14 мая 2023, 10:41
Прилепин вернется в зону проведения СВО после восстановления
Пресс-служба Прилепина сообщила о его планах вернуться в зону СВО
Писатель Захар Прилепин намерен вернуться в зону проведения специальной военной операции после восстановления, сообщил ТАСС. На реабилитацию после полученных травм у него может уйти до полугода.
«Несмотря на все произошедшее, Захар Прилепин снова планирует вернуться на фронт после восстановления, которое займет минимум полгода», — заявили агентству в пресс-службе писателя.
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У Прилепина есть действующий контракт с Росгвардией. По мнению писателя, место и время покушения 6 мая было связано именно с его возвращением из зоны СВО.
«Буквально 25–27 апреля пришла информация, что в одном Луганске, где накануне отъезда я стал чуть чаще появляться, сразу три их группы меня ищут», — отметил он.
Покушение на писателя совершили 6 мая в Нижегородской области. Прилепин получил серьезные ранения, а его товарищ Александр Шубин погиб. Исполнителя преступления оперативно задержали, суд отправил его в СИЗО.
По данным СК, у злоумышленника были сообщники. Их поисками занимаются следователи. Установлено, что боеприпасы для подрыва машины Прилепина хранились в тайнике в Подмосковье.
Покушение на Захара Прилепина
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