Криминал 13 мая 2023, 00:26 Прилепин пришел в себя после очередной операции Захар Прилепин пришел в себя после второго этапа операции после взрыва РИА «Новости»

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Захар Прилепин пришел в себя после второй операции после взрыва и полученных в результате травм. По его словам, опубликованным в Telegram-канале, вторая операция шла 4,5 часа.

Отмечается, что это не последнее хирургическое вмешательство.

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«Собирают в одно целое дальше. Пришел в себя. Всем поклон за молитвы», — сказано в сообщении.

Остается несколько сложных переломов на других частях тела и ряд прочих травм, добавил Прилепин.

Водителя Захара Прилепина Александра Шубина похоронили 12 мая. Прилепин отметил, что на его похоронах была и дочь писателя, бросившая в могилу горсточку земли.

На сегодня состояние Прилепина считается стабильным.

Ранее сообщалось, что автомобиль, на котором ехал домой публицист Захар Прилепин, подорвали в ночь на 6 мая. Прилепин получил ранения, в том числе переломы обеих ног, ему потребовалась операция. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.