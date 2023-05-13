Общество 13 мая 2023, 21:47 Прилепин назвал число объявивших на него охоту украинских групп Писатель Прилепин объяснил причину покушения в России работающим телефоном с геолокацией РИА «Новости»

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Поисками для ликвидации российского писателя Захара Прилепина занимались сразу три группы украинских военных. Об этом сам общественный деятель, проходящий лечение в больнице Нижнего Новгорода рассказал в интервью РИА ФАН.

Он пояснил, что информация о том, что на него объявлена охота украинскими боевиками, появилась очень давно. Но в момент нахождения в зоне боевых действий Прилепин все предусмотрел. У него не было с собой мобильных телефонов, а машины и места дислокации он менял регулярно.

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«Буквально 25−27 мая пришла информация, что в Луганске, где накануне отъезда я стал чуть чаще появляться, сразу три их группы меня „ищут“. В России же неизбежно выходишь на связь — ну, не уйду же я в скит. Да и что скит— там тоже геолокация есть», — поделился Прилепин.

Он добавил, что по его данным, украинские спецслужбы планировали перед Днем Победы ликвидировать действующего российского офицера. Но в его случае они просчитались, потому что контракт с Росгвардией у него давно закончился.

Писатель добавил, что планирует снова отправится в зону проведения специальной военной операции, но для этому ему придется заново пройти медицинскую комиссию.

«Врачи говорят, что лечиться придется минимум полгода. Мы просто дозировано выкладываем информацию», — добавил он. Прилепин также обратился к тем, кто организовал на него покушение. Он подчеркнул, что их судьба — умирать за тьму, а Россия обязательно одержит победу.

В минувшую пятницу писатель Захар Прилепин перенес вторую операцию, которая продолжалась 4,5 часа. Это не последнее вмешательство врачей, которые помогают ему восстановиться после пережитого покушения.

Автомобиль Захара Прилепина взорвался 6 мая во время поездки по Нижегородской области. На месте скончался соратник писателя Александр Шубин. Прилепина с ранениями и переломами обеих ног доставили в больницу.