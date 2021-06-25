При отдыхе на курортах Кубани появится еще один фактор риска

Любой отель в Краснодарском крае будет превращен в обсерватор, если там произойдет вспышка коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В ответ на жалобы туроператоров на то, что новые ограничительные меры нанесут сильный удар по потоку отдыхающих, губернатор заявил, что власти региона не ставят под угрозу туристический сезон.

«Мы не ограничиваем работу отелей и санаториев. Мы сохраняем обстановку, которая им позволит работать, и этими мерами, наоборот, продлеваем курортный сезон — как минимум на осень», — подчеркнул он.

По мнению Кондратьева, требования, которые обязали выполнять отдыхающих, несложные и необходимые, чтобы сохранить отрасль в целом. Политик добавил, что вакцинироваться можно по всей России бесплатно.

«Надо также учитывать, что если будет вспышка в любом месте размещения, оно автоматически превращается в обсерватор, а этого никто не хочет», — добавил он.

Кондратьев обратил внимание, что с начала курортного сезона на Кубани происходит рост числа завозных случаев коронавируса. По его мнению, до введения правила об обязательной прививке для заселения на курортах региона есть еще целый месяц. Поэтому требование о сертификате вполне выполнимо, заключил он.

Накануне Кондратьев выпустил постановление, по которому с 1 июля отели Краснодарского края не примут туристов без отрицательного ПЦР-теста или прививки от коронавируса, а с 1 августа — без сертификата о вакцинации.