Краснодарский край закроют для непривитых туристов. Но бежать сдавать путевки пока не стоит

Курорты Краснодарского края закроют для туристов, непривитых от коронавируса. С 1 июля заехать в отель или санаторий можно будет только с отрицательным ПЦР-тестом, а с 1 августа — сертификатом о вакцинации. Россияне уже стали отказываться от путевок, но за аннуляцию приходится платить штрафы.

О закрытии курортов для отдыхающих днем 24 июня сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Свое решение он объяснил тем, что в регионе стало больше заболевших ковидом. Губернатор подчеркнул, что сейчас перед местными властями стоит задача защитить здоровье людей и сохранить экономику края.

«В связи с этим приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях, только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Начиная с 1 августа ограничительные меры ужесточат. В номера будут заселять только привитых от коронавируса. Не предоставлять документы разрешили только тем туристам, которые имеют противопоказания. Дети смогут отдыхать в лагерях и санаториях без сертификата о вакцинации. При этом все несовершеннолетние должны иметь отрицательный ПЦР-тест.

Сразу после заявления губернатора Краснодарского края россияне стали менять свои планы на поездки и пытаться отменить путевки.

«Буквально через полчаса после опубликования этого заявления пошел шквал запросов на аннуляцию. Это вызвало волну негатива и возмущения со стороны наших туристов», — рассказала «РИА Новости» глава Ассоциация туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она посоветовала путешественникам пока не отменять свои брони. Туроператоры надеются на благоприятный исход ситуации и хотят увидеть подписанный документ об ограничениях. По словам Ломидзе, пока непонятно, затронут ли новые правила только гостиницы и как будут проверять частный сектор.

Проще в Турцию?

Пляжи Черноморского побережья стали особенно востребованными после закрытия авиасообщения с Турцией. Наплыв людей привел к подорожанию жилья в Краснодарском крае и Крыму. С 22 июня самолеты снова летают на турецкие курорты, поэтому многие решили сменить направление отдыха.

Если решение о сертификатах не отменят, то спрос может взлететь еще больше. Для потела в Турцию прививка не нужна, достаточно лишь получить отрицательный результат ПЦР-теста. Сдать анализы нужно не ранее чем за 72 часа до предполагаемого прибытия в страну. Справку с QR-кодом потребуют при посадке в самолет в российском аэропорту. Детям до шести лет такой документ не нужен.

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Еще в Турцию могут отправиться те, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев. При посадке на борт нужно иметь на руках справку о выздоровлении. Привитым россиянам также открыт въезд в республику.

Получается, что с 1 августа станет проще попасть в Турцию, чем на российское побережье. Но стоит помнить, что за ПЦР-тест нужно заплатить. Если ехать на отдых большой семьей, то сумма выйдет не маленькая. Если результат окажется положительным, то об отпуске вовсе придется забыть на время лечения.

Если сделать прививку от коронавируса, то отдых будет доступен как в Турции, так и в Краснодарском крае. В этом случае не придется оплачивать тесты и переживать за результат.

Отмена путевок и броней

Пока туроператоры разбираются, что делать с уже проданными путевками. Предсказать реакцию людей довольно трудно, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Может быть, все побегут прививаться, а те, кто не захочет прививаться, решат аннулировать туры», — сказала она РБК.

Она пояснила, что в любом случае путешественникам не удастся вернуть все потраченные деньги. Введение правила о сертификатах не является форс-мажором, поэтому возврат будут делать в обычном порядке. Обычно в договоре предусмотрен штраф, сумма которого прописывается в документе.

«Чем ближе дата аннуляции тура, тем больше штраф», — предупредила Тюрина.

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Такая же ситуация и с авиабилетами — вернуть их можно только по условиям тарифа. Если билет невозвратный, то получить обратно за него деньги будет уже нельзя. Если отели и гостиницы были забронированы самостоятельно, то чаще всего отмену можно сделать бесплатно. В некоторых случаях за аннулирование берут небольшую сумму.

Без денежных потерь можно сдать только билеты на поезд. Железнодорожное сообщение практически не предусматривает невозвратных тарифов.

Невыполнимые требования

Ассоциация туроператоров уже подготавливает письма губернатору региона, главе Ростуризма Зарине Догузовой и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Специалисты назвали вводимые меры невыполнимыми и избыточными.

«По сути это означает конец сезона, и мы фактически дарим туристов российских курортов другим направлениям и подталкиваем их к выезду за рубеж. Очевидно, что подобные меры избыточны, особенно на фоне того, что зарубежные направления и страны принимают путешественников на более гибких условиях, а не только на основании обязательной вакцинации», — подчеркнул гендиректор Национального туроператора АЛЕАН Илья Уманский.

В АТОР пояснили, что половина туристов просто не смогут приехать на Кубань, так как не успеют сделать прививки. Чтобы к августу иметь на руках сертификат, получить первую дозу нужно уже к началу июля. При этом в некоторых регионах сейчас наблюдаются очереди на вакцинацию. Хотя успеть еще возможно

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На июль россияне уже забронировали 70% отелей в Сочи. В Геленджике в среднем загрузка составляет 65%, а в Анапе — 67%. На август в Сочи забронировали порядка 60% гостиниц и по 50% — в Геленджике и Анапе.

Чтобы не потерять отдыхающих, АТОР предложила ввести правила для путешественников, аналогичные с зарубежными курортами. Туроператоры хотят, чтобы россияне могли приезжать на побережье не только по сертификату, но и ПЦР-тестом, а также со справкой о наличии антител. По словам специалистов, такой подход помог бы сохранить туристический сезон на юге России.