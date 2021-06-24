Российский союз туриндустрии оценил решение пускать на курорты Кубани только привитых

Решение властей Краснодарского края с 1 августа пускать на курорты только привитых туристов поможет снизить риски распространения коронавируса. Это не чрезмерная мера, отдых должен быть безопасным, заявил «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Снизятся риски заболеть ковидом и количество инфицированных. Многие ограничительные меры, в частности, тестирование на коронавирус, вводились и в прошлом году, когда курорты начали открываться. Тогда же действовало правило о заполняемости гостиниц на 50%», — отметил он.

От прогнозов по возможному падению спроса со стороны туристов Барзыкин воздержался. По его словам, многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом в российских регионах.

О решении закрыть с 1 августа доступ на курорты Кубани для непривитых граждан сегодня объявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, только за неделю заболеваемость ковидом в регионе выросла более чем на 11%. Уже с 1 июля для заселения в гостиницы там надобится ПЦР-тест или справка о вакцинации.

Ранее туроператоры обратили внимание, что открытие полетов в Турцию нанесло большой удар по внутреннему туризму. Россияне начали массово менять свои путевки, отдавая предпочтение турецким курортам.