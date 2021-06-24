Туроператор предупредил о колоссальных потерях курортов Кубани из-за обязательных прививок

Цена решения, которое приняли власти Краснодарского края о непривитых туристах, будет очень высока. В августе курорты Кубани могут потерять до 85% потока отдыхающих, заявил «360» генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По мнению эксперта, ограничительные меры, которые ввел регион, можно понять в свете роста заболеваемости ковидом по всей стране, однако нужно ко всему подходить взвешенно, соблюдать баланс интересов туристов. В противном случае получается, что зарубежные страны предоставляют российским туристам более комфортные условия: въезд открывают для привитых, переболевших людей или имеющих отрицательный тест. Нет только одного варианта, подчеркнул он.

Уже в июле, по прогнозу Ромашкина, на Кубань откажутся ехать примерно 20% россиян. Отказываться начнут по разным причинам. Кому-то будет неудобно или дорого делать ПЦР-тест, который с 1 июля станет обязательным условием посещения курортов Краснодарского края. Если едет отдыхать семья, но на тесты она может потратить чуть ли не половину стоимости своего недорогого тура.

«Но гораздо важнее, что будет в августе. На сегодняшний день вакцинированы только 12-13% россиян, к августу их число, может быть, вырастет до 15-16%. То есть только они смогут поехать отдыхать [на кубанские курорты]. Потери составят 80-85% турпотока», — предупредил Ромашкин.

Он обратил внимание, что август ко всему прочему является важнейшим месяцем для туризма. Именно на август приходится около четверти всех поездок на море. Но из-за новых мер потери могут составить три четверти августовского потока, добавил эксперт.

Ромашкин также обратил внимание, что губернатор Краснодарского края не учел в своем указе, что прививки делают двухкомпонентными вакцинами, интервал между уколами должен составлять 21 день.

«То есть дедлайн по первой прививке истекает уже на следующей неделе. К пятому-шестому июля вакцину успеют сделать только два-три процента россиян», — считает собеседник «360».

По его словам, представители отраслевых общественных организаций планируют обратиться к губернатору Краснодарского края с предложением, чтобы указ был изменен и в нем появились и другие варианты, помимо прививки.

«Мы не должны делать внутри страны условия хуже, чем за границей, если мы хотим развивать внутренний туризм», — добавил Ромашкин.

Те, кто уже купил туры на Кубань, но не успеет вакцинироваться к 1 августа, скорее всего, будут аннулировать путевки.