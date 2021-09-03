Президент Путин заявил, что его порадовало исправление школьника во время беседы про войну

Президент Владимир Путин заявил, что его не задело, а порадовало исправление его слов про Северную войну. Об этом он сказал на Восточном экономическом форуме.

Президент отметил, что даже не обратил внимания на ситуацию со школьником.

«Почему это должно меня задевать», — сказал Путин во время форума.

Во время открытого урока 1 сентября один из школьников, принимавших участие в марафоне «Знание», поправил президента РФ Владимира Путина, когда он говорил о войне России со Швецией в начале XVIII века. Молодой человек уточнил, что речь идет о Северной войне, а не о Семилетней. Поведение ученика своей школы в общении с президентом раскритиковала директор учебного заведения Юлия Рябцева. Она заявила, что молодежи присуща определенная наглость при общении с людьми, занимающими высокое положение.

Позже в Кремле выразили надежду на то, что ребенок, поправивший Владимира Путина, не подвергнется критике. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оказался не согласен с директором школы, назвавшим поведение школьника наглостью.