Пресс-секретарь Песков заступился за школьника, поправившего Путина

В Кремле выразили надежду на то, что ребенок, поправивший Владимира Путина, не подвергнется критике. Дмитрий Песков оказался не согласен с директором школы, назвавшим поведение школьника наглостью.

«Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость», — сказал Песков. Его процитировал Telegram-канал журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Президент Владимир Путин 1 сентября на встрече с талантливыми школьниками оговорился, назвав противостояние Петра Первого со шведами Семилетней войной. Главу государства поправил школьник из Воркуты. Мальчик напомнил, что речь идет о Северной войне.

Директор школы Юлия Рябцева, где учится ребенок, посчитала его поступок наглостью. Она сказала, что многим молодым людям присуща наглость при общении с высокопоставленными людьми. При этом Рябцева отметила, что сама бы так себя вести не стала.

При этом учительница мальчика Елена Грозных заявила, что не видит ничего плохого в том, что ее ученик поправил президента.