Президент Путин выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Перми

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования тем, кто потерял своих родных и близких во время стрельбы в Перми. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия», — привел ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля подтвердил, что Путину доложили о произошедшем в пермском университете.

Российский лидер поручил главе правительства Михаилу Мишустину направить в Пермь глав Минобрнауки и Минздрава Валерия Фалькова и Михаила Мурашко для решения вопросов об оказании помощи пострадавшим и родным погибших в результате трагедии.

Ранее «360» опубликовал фото из пермского вуза после стрельбы.

Злоумышленник открыл стрельбу по людям на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) утром в понедельник, 20 сентября. В Следственном комитете сообщили, что число жертв достигло восьми человек. Информация о погибших и пострадавших уточняется, заведено уголовное дело об убийстве. Стрелка задержали, он оказал сопротивление силовикам и был ранен.