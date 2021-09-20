Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки вылететь в Пермь в связи со стрельбой в вузе

Министр здравоохранения и министр науки и высшего образования России прилетят в Пермь в связи с происшествием в местном университете, в результате которого погибли люди. Поручение о срочном вылете дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, написал «Интерфакс».

«Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с трагическими событиями в вузе», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

В понедельник, 20 сентября, студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате происшествия погибли восемь человек. Устроивший стрельбу при задержании был ранен.