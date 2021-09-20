Появились фото из Пермского университета после стрельбы

Следы от выстрелов остались в двери на входе в Пермский государственный университет, где в понедельник утром злоумышленник устроил стрельбу. Фотографии с расстрелянной дверью появились в распоряжении «360».

На кадрах можно заметить, что злоумышленник выстрелил в дверь не менее четырех раз. Одна из пуль прошла насквозь через стекло в двери.

Подозреваемого задержали, его личность установлена. В СК сообщили, что в результате погибли восемь человек. Ранее сообщалось о пяти жертвах и шести раненых. Информация о погибших и пострадавших пока уточняется. При задержании стрелок оказал сопротивление и был ранен.

Губернатор Пермского края Дмитрия Махонин сообщал, что ликвидировали «одного из нападавших», однако никакой подтвержденной информации о возможных сообщниках стрелка не поступало. Но Махонин заявил, что эти сообщения проверяются.

Власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в вузе.

Один из одноклассников предполагаемого стрелка рассказал «360», что он увлекался темами оружия и войны.