Личность подозреваемого в стрельбе на территории Пермского государственного университета установлена, при задержании он оказал сопротивление и был ранен. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен», — процитировало РИА «Новости» пресс-секретаря ведомства.

Следователи наводят справки о нападавшем. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По последним данным, в результате стрельбы погибли восемь человек. Точные данные о жертвах и раненых уточняются. Перед этим в СК сообщали о пяти погибших и шести пострадавших.

Студент открыл стрельбу на территории Пермского национального исследовательского университета (ПГНИУ) в понедельник, 20 сентября. Первые сообщения об этом появились около 11:00. По предварительным данным, злоумышленник был вооружен травматическим оружием. Предположительно, перед атакой он поделился планами нападения на своей странице в социальной сети, доступ к которой вскоре закрыли.