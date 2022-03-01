«Прекращение страданий Донбасса». Бывший спецназовец объяснил суть военной спецоперации России

Решение о признании Россией ДНР и ЛНР стало первым шагом, который нес свободу угнетенным республикам Донбасса, заявил ветеран ОСН «Витязь», полковник, Герой России Сергей Лысюк. По его словам, это положило конец издевательствам над народом, который там находился.

«Далее было принято решение о проведении специальной военной операции, целью которой было освобождение Донбасса и принуждение к миру фашистских организаций и тех войсковых частей украинской армии, которые имели намерения поддерживать фашистский режим», — сказал Лысюк.

Он отметил, что у большинства ветеранов сил специального назначения много родственников находится на Украине. Его детство прошло в городе Днепропетровске.

«Те события, которые происходят, они болью ложатся на сердце, события, которые происходят последние десять лет начиная с госпереворота, когда начали бомбить Донбасс», — пояснил полковник, напомнив о гибели 48 человек в Доме профсоюзов в Одессе. За этой трагедией последовали другие.

«В Мариуполе заживо уничтожили и сожгли отделение милиции, которое отказалось служить фашистскому режиму, не говоря о событиях в Донбассе, когда бедные люди постоянно подвергались артобстрелам и бомбардировкам», — добавил Лысюк.

На фоне этого, как подчеркнул военный, президент Владимир Путин принял решение о признании ДНР и ЛНР. «Далее было принято решение о проведении специальной военной операции, целью которой было освобождение Донбасса и принуждение к миру фашистских организаций и тех войсковых частей украинской армии, которые имели намерения поддерживать фашистский режим», — сказал он.

По мнению Лысюка, когда идут боевые действия, весь народ должен сплотиться вокруг лидера страны. «Об этом хорошо сказал мой любимый артист Сергей Бодров, что во время войны нельзя говорить плохо о своих никогда. Мне кажется, это очень такой простой принцип, очень старый, примитивный. Когда ничего не угрожает, когда война кончилась, тогда да, тогда можно говорить: „Вот это было не так и это было не так, и давайте постараемся, чтобы в будущем этого не было“. Хочется пожелать нашим успешного завершения операции по принуждению к миру, а нашему народу — поддержать нашего президента», — отметил полковник.

Он обратил внимание на то, что операция, которая проводится Россией, в корне отличается от тех действий, которые проводили США в Ираке, в Ливии, когда бомбили Белград и проводили ковровые бомбометания без оглядки на мирное население.

Лысюк подчеркнул, что ВС РФ применяют высокоточное оружие и делают все возможное, чтобы не пострадала гражданская инфраструктура. «Поэтому и не так быстро идет продвижение войск, как хотелось бы, потому что бандеровцы используют гражданский народ в качестве живого щита. И я хотел бы призвать своих соратников поддержать нашу армию, а гражданское население — поддержать нашего президента», — заключил он.