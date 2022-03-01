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    01 марта 2022, 17:00

    Министерство обороны РФ показало действия спецназа на Украине. Видео

    Максим Зинкин

    Министерство обороны Российской Федерации показало действия подразделений спецназа на Украине.

    На кадрах видно, как бойцы летят на вертолете, после чего высаживаются в поле.

    Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы полностью заблокировали доступ украинских подразделений к Азовскому морю.

    Он сообщил, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по трем радиолокационным постам и двум военным аэродромам Противовоздушных сил Украины.

    Генерал-майор Конашенков подчеркивает, что российские силы не наносят удары по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ продолжат спецоперацию на Украине до тех пор, пока не будут выполнены поставленные перед ними задачи.