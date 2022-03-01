Министерство обороны РФ показало действия спецназа на Украине. Видео

Министерство обороны Российской Федерации показало действия подразделений спецназа на Украине.

На кадрах видно, как бойцы летят на вертолете, после чего высаживаются в поле.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы полностью заблокировали доступ украинских подразделений к Азовскому морю.

Он сообщил, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по трем радиолокационным постам и двум военным аэродромам Противовоздушных сил Украины.

Генерал-майор Конашенков подчеркивает, что российские силы не наносят удары по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ продолжат спецоперацию на Украине до тех пор, пока не будут выполнены поставленные перед ними задачи.