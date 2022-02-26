Володин: «Никто не хочет гибнуть за украинских националистов и олигархов»

Никто не хочет «гибнуть за режим, который продал суверенитет Украины», отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, рассуждая о том, почему украинские военные складывают оружие и переходят на сторону мира.

«Киев не принимает никаких решений самостоятельно, действует по указке Вашингтона и Брюсселя. Американские советники и инструкторы сейчас работают во всех органах власти страны. Это не может нравиться украинцам, любящим свою Родину», — отметил Володин.

Кроме того, по его мнению, никто не желает отдавать жизнь за «олигархов и националистов»

«Они разграбили страну, обладающую огромным потенциалом. Коррумпированное правительство действует исключительно в личных интересах, хочет сохраниться любой ценой, не думая о гражданах Украины. Неудивительно, что многие украинские чиновники и бизнесмены уже сбежали за рубеж», — добавил председатель Госдумы.

Он напомнил, что цель спецоперации на Украине — демилитаризировать ее и избавить от неонацистов. Граждане Украины много лет ждали этих изменений.

Володин отметил, что неонацисты «наносят удары по жилым кварталам городов, используя мирных граждан как живой щит», — в результате среди населения есть погибшие. Именно от таких «отморозков» надо спасать мирных людей, подчеркнул Вячеслав Володин.

«Россия больше, чем кто бы то ни было, заинтересована, чтобы на украинской земле наступил мир, которого там нет уже восемь лет. И те, кто сегодня сложил оружие, это понимают. Это единственно правильный путь. Они думают о будущем, о своих семьях и смогут жить в мирной, независимой и демократической Украине», — подытожил председатель ГД.

Ранее Володин назвал роковые, по его мнению, ошибки президента Украины Владимира Зеленского: нежелание сесть за стол переговоров с главами ЛНР и ДНР, ставки на США и Евросоюз и угрозы пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия. Спикер Госдумы заявил, что своими поступками Зеленский показал себя как безответственный глава государства.