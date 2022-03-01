«Нужно уничтожить этот режим». Коротченко рассказал о смысле спецоперации России на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации ведут на территории Украины специальную военную операцию, чтобы уничтожить действующий нацистский режим и не позволить ему возродиться. Об этом «360» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Объясняя слова главы российского МИД Сергея Лаврова, Коротченко заявил, что с 2014 года на Украине шли процессы построения фашистского режима.

«Вся внутренняя и внешняя политика Украины — политика нацистского государства, тут не должно быть других интерпретаций. Наша армия выполняет те же задачи, которые советская армия выполняла в гитлеровской Германии. Мы должны уничтожить коричневый режим и не дать ему никогда возродиться на Украине. Это будет внеблоковое и нейтральное государство», — заявил Коротченко.

Главред считает, что Лавров своим выступлением отрисовал требования к США: убрать тактическое ядерное вооружение из Европы на свою землю. Также дипломат дал характеристику информационной войны Запада и Украины против России.

«Тут удивлений никто не испытывает. Киберцентры НАТО в Риге, Таллине и Польше приступили к поддержке действий ВСУ и работают против России. Достаточно посмотреть на российские соцсети. Идут хакерские атаки на СМИ, информационные ресурсы, сайты правительств и государственных учреждений. Если кто-то думает, что это делает Украина, то ошибается. Это Запад вступил в информационную войну», — заявил Коротченко.

Ранее Лавров сказал, что текущая ситуация на Украине сложилась из-за попустительства стран Запада режиму, сформированному после 2014 года. Он добавил, что Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине.

Также Коротченко оценил выступление министра обороны Сергея Шойгу.

«Цели и задачи были определены в выступлении Путина: демилитаризация и денацификация Украины. В этом главная задача и политический смысл той операции, которую проводят Вооруженные силы РФ на Украине. Шойгу подчеркнул дополнительный аспект: мы нейтрализуем потенциальную угрозу со стороны Запада. Страны — члены НАТО готовили плацдарм для возможной будущей агрессии против России», — заявил он.

Коротченко добавил, что цели России легитимны, четки и понятны. Они будут реализованы в полном объеме в соответствии с рубежами и датами, определенными в оперативной директиве Генштаба по данной операции.

Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей.